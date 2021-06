Ein kurzer Griff in die Tasche, schon ist es passiert: In Osnabrück werden in letzter Zeit vermehrt Portemonnaies und Co. aus Taschen gestohlen. (Symbolfoto)

Osnabrück. Nach Angaben der Polizei häufen sich seit einigen Wochen Taschendiebstähle in der Osnabrücker Innenstadt. Am häufigsten würden Portemonnaies aus Handtaschen und Rucksäcken gestohlen.

Beliebt bei den Langfingern seien demnach die Fußgängerzone sowie die Bussteige rund um den Neumarkt. In letzter Zeit würden Diebe verstärkt älteren Menschen ihre Hilfe beim Einsteigen in den Bus anbieten und dabei in die am Arm getragene o