Das Heinz-Fitschen-Haus bietet in den ersten drei Wochen der Sommerferien eine Kinderbetreuung an. (Archivfoto)

Johanna Kollorz

Osnabrück. Das Osnabrücker Heinz-Fitschen-Haus bietet in den ersten drei Wochen der Sommerferien eine verlässliche Betreuung für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren an.

Vom 26. Juli bis zum 13. August, jeweils zwischen 8 und 16 Uhr, können Grundschulkinder in dem Kinder-, Jugend- und Familienzentrum toben, basteln und an spannenden Ausflügen teilnehmen. Darauf weist die Stadt Osnabrück in einer Pressemitte