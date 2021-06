„Auge und Ohr“ vergrößert sich am Osnabrücker Nikolaiort

Corinna Berghahn

Osnabrück. Am Osnabrücker Nikolaiort tut sich wieder etwas: Nach der Schließung des Modegeschäfts „Sør“ wird „Auge und Ohr“ dort seine bislang benachbarte Filiale erweitern.

Noch stehen die goldfarbenden Lettern der Modekette an dem Eckgebäude an der Große Straße 47, doch in den Innenräumen sind die Umbauarbeiten schon gestartet: Denn wenn hier im Spätsommer das Geschäft für Augenoptik und Hörakustik seine erwe