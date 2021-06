Die Plattmakers als Urgesteine der regionalen Musikszene treten mit einer launigen Mischung aus Folk und Americana rund um die Altstadt auf.

Fokus/Angela von Brill

Osnabrück. Noch bis zum 21. August hat der Samstag in Osnabrück eine Menge zu bieten. Das Straßenkulturprogramm Osnabrücker Samstag 2021 rund um den Wochenmarkt und in der Altstadt soll in Zeiten, die sich noch immer nicht wieder normal anfühlen, für gute Laune sorgen.

"Gute Stimmung kann auch etwas mit guten Stimmen zu tun haben", heißt es entsprechend in einer Pressemitteilung des Vereins Forum Osnabrück für Kultur und Soziales (Fokus). Diese Erfahrung können alle Besucher der Osnabrücker Innenstad