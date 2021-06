So international ist die Unternehmenslandschaft in der Region

Wie viele Unternehmen mit ausländischen Eigner oder mehr als 50 Prozent Gesellschafterkapital gibt es in der Region? Die Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim und Creditreform Osnabrück/Nordhorn haben dazu eine Studie veröffentlicht.

Nina Kallmeier

Osnabrück/Meppen/Lingen/Nordhorn. Viele Unternehmen aus der Region sind im Ausland aktiv, doch wie steht es eigentlich mit ausländischen Konzernen in der Region? Dieser Frage ist die IIHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim zusammen mit Creditreform nachgegangen.

Osnabrück. UPM Nordland Papier in Dörpen, Duni in Bramsche, Huntsman in Osnabrück oder die Utz-Gruppe in Schüttorf – sie alle haben eines gemeinsam: einen ausländischen Mutterkonzern. Damit stehen die vier Firmen nicht alleine da. Jedes dre