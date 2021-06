Wo das Spiel Deutschland gegen Ungarn in Osnabrück gezeigt wird

Die rechteckigen Leinwände und Bildschirme mit dem runden Leder sind am Mittwoch wieder Blickfang. In vielen Osnabrücker Kneipen wird das EM-Spiel Deutschlang gegen Ungarn übertragen.

André Havergo

Osnabrück. Gibt es am Mittwoch was zu feiern? Dafür könnte die deutsche Nationalmannschaft sorgen, wenn sie das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft erreicht. In diesen Kneipen wird das letzte Vorrundenspiel gegen Ungarn gezeigt.

Im Grünen Jäger wurde am Samstag schon der Sieg gegen die Portugiesen bejubelt. Und natürlich wird dort auch ab 21 Uhr das Ungarn-Spiel gezeigt – im überdachten Biergarten und in der Kneipe, coronakonform mit Abstand und Maske auf dem Weg z