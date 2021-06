Versuchter Mord in Osnabrück: Täter und Opfer waren Mitbewohner

Bei dem Angriff wurde das Opfer lebensgefährlich verletzt.

Osnabrück. Der 29-jährige Sudanese, der am Montag einen 31-Jährigen im Schlaf fast getötet haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer um Bewohner einer gemeinsamen Wohngemeinschaft an der Schinkelstraße. Der Polizei zufolge hatten Opfer und mutmaßlicher Täter in der Vergangenhe