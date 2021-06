Impfung mit Astrazeneca: 1700 Termine in Osnabrücker Impfzentrum

Im Osnabrücker Impfzentrum in der Schlosswallhalle können in der kommenden Woche 1700 Menschen eine Corona-Impfung mit Astrazeneca erhalten – auch, wenn sie jünger als 60 Jahre alt sind. (Symbolfoto)

Stefan Sauer/dpa

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück hat eine Sonderlieferung Astrazeneca erhalten. Damit sollen in der kommenden Woche 1700 Menschen im Impfzentrum geimpft werden können. Auch Bürger unter 60 können sich ab sofort um einen Termin bemühen.

Für wann sind die Impfungen mit Astrazeneca geplant?Die 1700 Impfungen sollen alle in der kommenden Woche stattfinden. Genauer gesagt am Dienstag und Mittwoch, 29. und 30. Juni, sowie am Samstag, 3. Juli.Wer kann sich um einen Termin bemühe