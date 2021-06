Autobahnen im Raum Osnabrück werden auch in den Sommerferien saniert

Die Bauarbeiten auf der A1 zwischen Lohne/Dinklage und Bramsche sollen auch in den Sommerferien weitergehen.

dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Osnabrück. Experten rechnen für die Sommerferien 2021 mit einem höheren Verkehrsaufkommen als im Vorjahr. Das gelte vor allem für Autobahnen, die in die Urlaubsgebiete führen. Dennoch sollen einige Strecken in dieser Zeit erneuert oder saniert werden. Das betrifft auch Autobahnen in der Region Osnabrück.

Dazu gehört unter anderem die A1 nördlich von Osnabrück, auf die der sechsspurige, knapp 30 Kilometer lange Ausbau zwischen Bramsche und Lohne/Dinklage begonnen hat. Zwischen Osnabrück-Hafen und Osnabrück-Nord wird die Brücke übe