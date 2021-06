In den kommenden Tagen will der Landkreis Osnabrück fast 2000 Dosen des Vakzins Astrazeneca verimpfen. (Symbolbild)

dpa/Matthias Bein

Georgsmarienhütte/Wallenhorst. Der Landkreis Osnabrück will in den kommenden Tagen fast 2000 Dosen Astrazeneca verimpfen, vorzugsweise an Menschen über 60. Je nach Nachfrage, könnten auch Jüngere den Impfstoff bekommen.

Nach Angaben des Landkreises können in dieser sowie in der kommenden Woche kurzfristig Impfungen mit Astrazeneca angeboten werden. Im Impfzentrum in Wallenhorst stehen demnach 1200 Termine zur Verfügung, in Georgsmarienhütte mindestens 600.