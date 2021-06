Überraschungen beim Comedy-Programm am Büdchen und am Rubbenbruchsee

Wie im Sommer 2020 wird auch in diesem Jahr Comedian Abdelkarim das Publikum im Biergarten am Osnabrücker Büdchen unterhalten.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Eine Handvoll abwechslungsreiche Mixed-Shows und sieben illustre Solo-Aufritte: Das diesjährige lustige Dutzend an Open-Air-Comedy-Terminen am Osnabrücker Büdchen und am Rubbenbruchsee kann sich sehen und hören lassen.

Eine große Bühne zum Wasser hin wie im vergangenen Sommer wird dabei am jüngst neu verpachteten Café-Restaurant am Rubbenbruchsee wohl nicht aufgebaut werden. Für die beiden dortigen Comedy-Quartette im Juli und September wird woh