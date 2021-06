Lässt sich da eine selbstgewählte Identität zusammenwürfeln? Szene aus "Verbindungsfehler".

Film-Still/Theater Osnabrück

Osnabrück. Es geht unter die Haut, was Julian Mahid Carly in seinem Stück "Verbindungsfehler" über Rassismus, Diskriminierung und weiße Dominanz erzählt. Regisseurin Rieke Süßkow setzt es fürs Theater Osnabrück gekonnt in Szene.

Die junge Youtuberin Ayali fühlt sich in ihrem Frausein verkannt, obwohl sie keine Frau ist. Tao begreift sich als Mann und Saarbrücker, obwohl ihn seine Mitmenschen eher als Frau wahrnehmen und mit den Klischees seiner asiatischen Wurzeln