Waren beim Festakt zur Gründung der SPD in Osnabrück vor 75 Jahren: Manuel Gava (von links), Frank Henning, Susanne Hambürger dos Reis und Heiko Schulze.

André Havergo

Osnabrück. In der Reithalle der Von-Stein-Kaserne an der Artilleriestraße gründete sich am 7. April 1946 die Osnabrücker SPD neu. Corona verhinderte die 75-Jahr-Feier genau am Gründungstag. Mit zehn Wochen Verspätung wurde sie nun nachgeholt.

Reithalle der Artilleriekaserne als GründungsortDie örtlichen Sozialdemokraten schätzen sich glücklich, dass sie mit ihrem langjährigen Fraktions-Geschäftsführer Heiko Schulze einen Historiker in ihren Reihen haben, der sich in der Par