Gartenhaus in Merzen niedergebrannt: Heißer E-Bike-Akku schuld?



Friso Gentsch/dpa

Merzen. In Merzen im Landkreis Osnabrück ist am Samstag ein Gartenhaus komplett niedergebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro.

Wie die Polizei am Sonntage berichtete, waren Feuerwehr und Polizei am Samstag gegen 16.15 Uhr in die Straße "Kemnade" gerufen worden. Im Garten eines Wohnhauses brannte ein kleines Gartenhaus.Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte einen