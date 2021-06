Bereicherten den Einkaufsbummel: Die Zwei-Mann-Kappelle spielte zum Auftakt des Osnabrücker Samstags Swing auf dem Marktplatz.

André Havergo

Osnabrück. Der Sommer ist in die Stadt zurückgekehrt. Bis zum 21. August sind Musikanten und Kleinkünstler beim Straßenkulturprogramm des Osnabrücker Samstags unterwegs. Der Auftakt am 19. Juni zaubert den zahlreichen Passanten in der Innenstadt ein sommerliches Lächeln auf die Lippen.

„Sommer in der Stadt“ ist der Oberbegriff des Kulturprogramms, das bis zum 26. September die unterschiedlichsten Künstler und Genres von verschiedenen Veranstaltern nach Osnabrück holt. Die große Bandbreite zeigt allein der letzte Tag des S