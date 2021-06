Osnabrück. Nach langer Coronapause gibt es wieder offene Sprechstunden am Digital-Kompass-Standort im Osnabrücker Ortsteil Lüstringen. Ab sofort gibt es freitags im Gemeindehaus der Petruskirche Gespräche und Hilfe rund um das Thema IT und Computer für Ältere.

Die Kooperation von Katholischer Erwachsenenbildung (KEB), Evangelischer Erwachsenenbildung (EEB) und dem Verein Exil bietet älteren Menschen einen Anlaufpunkt, um sich vor Ort mit ehrenamtlichen Internetlotsen zu treffen und über alle Fragen rund um die Themen Internet, IT-Sicherheit und digitale Angebote zu diskutieren. „Wir sprechen hier ganz entspannt über alle Themen, die uns interessieren“, sagte Dagmar Teuber-Montico, Ansprechpartnerin bei der KEB. Meist gehe es um ganz konkrete Fragen rund um das Internet und Digitaltechnik.

Für Bürgermeisterin Birgit Strangmann war der Termin zur Wiedereröffnung besonders erfreulich. „Die Arbeit hier ist richtungsweisend“, stellte sie fest. Gemeinsam die moderne Technik für die ältere Generation nutzbar und verständlich zu machen, sei sehr wichtig für die Selbstständigkeit. Nicht nur in Coronazeiten habe digitale Kommunikation eine besondere Bedeutung für Senioren, genauso wie die Nutzung internetbasierter Hilfsmittel und Dienste. „Mit der Familie in Kontakt bleiben oder sich informieren“, so Strangmann, „aber auch Terminvergaben oder Ticketbuchungen bei der Bahn sind heute ohne das Internet kaum noch denkbar.“

Offene Sprechstunden – vor Ort und digital

Senioren können sich also ab sofort wieder regelmäßig bei den offenen Sprechstunden beraten lassen. In Lüstringen finden die jeden Freitag von 11 bis 12.30 Uhr statt. Zudem sind telefonische Beratungen und Sprechstunden über das Internet mittwochs an den geraden Kalenderwochen geplant. Dafür haben KEB und EEB soeben einen neuen Onlinekoffer angeschafft: Mit Laptop, Beamer, Kamera und Mikrofon ausgestattet sind mit diesem problemlos Übertragungen und Videokonferenzen möglich.

Der neue Digital-Kompass-Standort ersetzt den ehemaligen Standort Lüstringen an der Mindener Straße – 2019 der erste in Norddeutschland. Der neue Treffpunkt im Gemeindehaus der Petrusgemeinde ist gut gewählt. Der Raum ist nicht nur barrierefrei zu erreichen, sondern verfügt auch über sehr schnelles Internet.

„Die Welt zu Gast bei Freunden“

„Das Digitale wird bleiben“ sagte auch EEB-Geschäftsführer Pastor Christian Bode. Um so wichtiger sei digitale Teilhabe für alle. Das schaffe die Zusammenarbeit beider Erwachsenenbildungswerke und Exil. Das Angebot sei folglich offen für alle, frei von religiösen Begrenzungen. „Die Welt zu Gast bei Freunden“, nannte es Matthias Bochow, Pastor der Petrusgemeinde, mit Blick auf das Motto der Fußball-WM 2006.

Der Digital-Kompass ist den Angaben auf der Seite digital-kompass.de zufolge ein Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen und des Vereins „Deutschland sicher im Netz“ in Partnerschaft mit der Verbraucher-Initiative und mit Förderung des Bundesverbraucherschutzministeriums.