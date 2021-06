"Dooring" kann im Straßenverkehr mitunter zu lebensgefährlichen Unfällen führen. (Symbolbild)

Osnabrück. Am 19. Juni 2021 ist der deutsche Tag der Verkehrssicherheit. Insbesondere für Fahrradfahrer lauern an stark befahrenen Straßen viele Gefahren. Die Polizei warnt vor "Dooring"-Unfällen. Was ist "Dooring" und was kann zum Schutz der Verkehrsteilnehmer getan werden?

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 2,3 Millionen Verkehrsunfälle bei der Polizei gemeldet. Auch wenn die Zahl um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr abgenommen hat, sind 2020 dennoch 2724 Personen im deutschen Straßenverkehr ums Leben g