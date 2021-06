Osnabrück. Bei der Suche nach Kampfmitteln aus dem zweiten Weltkrieg wurde im Osnabrücker Stadtteil Schinkel ein möglicher Blindgänger entdeckt. Die Entschärfung ist für Sonntag, 27. Juni 2021, geplant. Alle wichtigen Informationen zur Evakuierung inklusive einer Karte zum Sperrgebiet finden Sie hier.

Wegen der notwendigen Entschärfung müssen am Sonntag, 27. Juni, bis 10 Uhr rund 2230 Gebäude geräumt werden, teilt die Stadt Osnabrück am Freitagvormittag mit. "Insgesamt sind von der Maßnahme über 10.000 Bürgerinnen und Bürger betroffen." Wann die Betroffenen zurück in ihre Wohnungen können, ist vorab unklar. "Die Maßnahme wird mehrere Stunden dauern", kündigt die Stadt an.

Die Stadt richtet für die Betroffenen ein Evakuierungszentrum im Schulzentrum Sonnenhügel, Knollstraße 149, ein.

Für bettlägerige oder kranke Menschen gibt es Transportmöglichkeiten, die über die Regionalleitstelle Osnabrück angefordert werden können. Die Regionalleitstelle ist unter 0541/3234455 zu erreichen. Vorab muss für den Transport angegeben werden, ob die Person sitzend oder liegend gefahren werden kann, ob sie ansteckende oder infektiöse Krankheiten hat oder sogar eine Transportunfähigkeit besteht. "Notwendige Transporte können ab sofort, müssen jedoch unbedingt vor der Maßnahme angemeldet werden", heißt es von der Stadt. "Je eher die Information erfolgt, desto besser kann für den Transport gesorgt werden."

Wer seine Wohnung oder sein Haus verlassen muss, sollte zwingend an Kleidung und andere notwendige Gegenstände denken. Dazu zählen etwa Medikamente sowie Säuglings- und Spezialnahrung.

Betroffene sollten zudem vor dem Verlassen der Räume kontrollieren, dass alle Elektro- und Gasgeräte abgeschaltet und alle Wasserhähne geschlossen sind.

Die Stadt richtet ein Bürgertelefon für Fragen ein. Dieses ist am Samstag, 26. Juni, von 8 bis 18 Uhr und Sonntag, 27. Juni, von 8 Uhr bis zum Ende der Evakuierung unter der Nummer 0541/3234490 geschaltet.

Das ist das Evakuierungsgebiet

Stadt Osnabrück

Folgende Straßen und Häuser sind von der Evakuierung betroffen und müssen geräumt werden:

An der Pauluskirche

Backhausbreite

Belmer Str. 43 bis 221 ungerade und 56 bis 134 gerade

Biedendieckstr.

Borsigstr. 20 bis 133

Bremer Str. 62 bis 256

Bruchdamm 18 bis 50B

Burbrink

Cheruskerweg

Corthausstr.

Crispinsburg

Dolfenstr.

Ebertallee 25 bis 63 ungerade und 24 bis 76 gerade

Ellerhorststr.

Finkenweg 8 bis 32 gerade

Franz-Wieber-Str.

Freiheitsweg 1 bis 21 ungerade und 4 bis 58 gerade

Freundschaftsweg

Friedensweg

Gartlager Weg 1 bis 30

Goldkampstr.

Gretescher Weg 1 bis 82

Halternstr.

Heiligenweg 102 bis 139

Heimatweg

Heinrich-Rabe-Str.

Hunteburger Weg 14 bis 62 gerade

Ickerweg 9 bis 23B ungerade und 4A bis 10 gerade

Im Fange

Im Wegrott

Im Winkel

Jägerstr. 2 bis 18 gerade

Jäneckestr.

Jeggener Weg 49 bis 67 und 96 bis 204

Kameradschaftsweg 1A, 1B, 2A, 2B, 2D

Kapellenweg

Kaßmannsweg

Kurzer Weg

Luhrmannsweg

Meinkerstr.

Mönterstr.

Ölweg

Prof.-Brandi-Str.

Prof.-Schirmeyer-Str.

Rappstr.

Ruppenkampstr.

Ruwestr.

Sachsenweg 2 bis 22A gerade

Schinkelbergstr.

Schützenstr. 100 bis 128 gerade

Schwanenburgstr.

Sophienhof

Tannenburgstr. 73 bis 173 und 86 bis 236

Tiefstr. 32 bis 38 gerade und 45 bis 51 ungerade

Tiemannstr.

Vaterlandsweg

Venner Weg 8 bis 20

Von-Scheffel-Str.

Vromelo

Weberstr.

Weitkampweg 73 bis 89 ungerade

Wesereschstr. 43 bis 102

Weymannstr. 3 bis 9 ungerade

Windthorststr.

