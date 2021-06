Zu warm für Unterricht in den Klassenräumen: Die erste Schule in der Region Osnabrück gibt am Freitag Hitzefrei. (Symbolfoto)

imago images/STPP

Wallenhorst. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet auch für heute eine starke Wärmebelastung. Weil es bereits am Donnerstag in einigen Klassenräumen so heiß war, endet der Unterricht an einer Schule im Landkreis Osnabrück vorzeitig.

Eltern und Schüler der Realschule Wallenhorst erhielten nach Informationen unserer Redaktion bereits am Donnerstag gegen Abend eine Mail von der Schulleitung. Weil laut der Nachricht bereits an dem Tag in einigen Klassenräumen mehr als 30 G