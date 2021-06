Am Donnerstag haben Wetterdienste den bisher heißesten Tag des Jahres für Niedersachsen vorausgesagt. Bennet (von oben), Sven und Helena brutzeln in der Sonne am Willy-Brandt-Platz in Osnabrück.

Michael Gründel

Osnabrück. Strahlender Sonnenschein bei 34 Grad Celsius. Donnerstag sollte in Niedersachsen laut den Wetterdiensten der bisher heißeste Tag des Jahres werden. Entsprechend verlockend ist für viele da der Gang nach draußen. Wir haben uns an beliebten Anlaufstellen in Osnabrück umgeschaut.

Einige Wetterdienste hatten es bereits vorhergesagt: Es wird heiß in Deutschland. Für Niedersachsen prognostizierten die Experten sogar den heißesten Tag des Jahres. Auch in Osnabrück schnellten die Thermometerangaben am Donnerstag in