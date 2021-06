Eine Impfaktion wie hier in der Gesamtschule Schinkel gibt es am Freitag und Samstag in Osnabrück-Dodesheide. Geimpft wird Johnson & Johnson. (Archivfoto)

Festim Beqiri

Osnabrück. Mit 600 Dosen des Impfstoffs Johnson & Johnson möchte die Gemeinschaftspraxis Medi-Park in Osnabrück weiteren Corona-Ausbrüchen in der Dodesheide vorbeugen. Nicht alle Termine wurden vergeben – nun gibt es eine weitere Möglichkeit, einen Termin zu erhalten.

Stattfinden soll die Impfaktion am Freitag, 18. Juni, ab 15 Uhr und am Samstag, 19. Juni, ab 9 Uhr in der Schule in der Dodesheide. Eigentlich war das Ziel, möglichst vielen Menschen im Quartier Dodesheide-Ost ein Impfangebot zu machen, da