Eine Impfaktion wie hier in der Gesamtschule Schinkel gibt es am Freitag und Samstag in Osnabrück-Dodesheide. Geimpft wird Johnson & Johnson. (Archivfoto)

Festim Beqiri

Osnabrück. Mit 600 Dosen des Impfstoffs Johnson & Johnson möchte die Gemeinschaftspraxis Medi-Park in Osnabrück weiteren Corona-Ausbrüchen in der Dodesheide vorbeugen. Interessierte mussten sich einen Termin holen. Und die sind mittlerweile alle vergeben.

Stattfinden soll die Impfaktion am Freitag, 18. Juni, ab 15 Uhr und am Samstag, 19. Juni, ab 9 Uhr in der Schule in der Dodesheide. Eigentlich war das Ziel, möglichst vielen Menschen im Quartier Dodesheide-Ost ein Impfangebot zu machen, da