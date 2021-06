Zugbegleiterin Manuela Burkhardt aus Osnabrück wird zur Retterin in der Not

Manuela Burkhardt aus Osnabrück ist Deutschlands "Eisenbahner mit Herz" 2021. Das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene ehrte die 59-jährige Zugbegleiterin von DB Regio für eine ungewöhnliche Rettungstat.

Osnabrück. Manuela Burkhardt aus Osnabrück hat ihr Herz am rechten Fleck. Für eine Mutter mit zwei kleinen Kindern wurde die Zugbegleiterin von DB Regio gar zur Retterin. Das brachte ihr jetzt eine bundesweite Auszeichnung ein.

In rekordverdächtigem Tempo zur Eisenbahnerin mit Herz: Das hat Zugbegleiterin Manuela Burkhardt geschafft. Mit 57 eingestiegen bei der Bahn – und schon ein Dreivierteljahr später wird sie zur Retterin in der Not. Mit Einfühlungsvermögen un