Am vergangenen Dienstag war es beim Public Viewing im Balou voll. Dort und in anderen Lokalen in der Stadt kann am Samstag das Spiel Deutschland gegen Portugal gesehen werden.

Hermann Pentermann

Osnabrück. So langsam steigt das EM-Fieber. Am Dienstag strömten in Osnabrück zahlreiche Fans in die Biergärten zum Public Viewing. Wo kann am Samstag das Spiel der Deutschen gegen die Portugiesen gesehen werden?

Viele Jahre war das portugiesische Freizeitzentrum an der Bünder Straße ein Anlaufpunkt für deutsche und portugiesische Fußball-Fans. Doch die Türen sind dort immer noch geschlossen. Das heißt aber nicht, dass man das Spiel nur zuhause guck