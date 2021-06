Seebrücke Osnabrück will mit Sponsorenlauf Hilfe in Lesbos leisten

Hannah Walther

Osnabrück. Mit einem Spendenlauf will die Seebrücke Osnabrück vom 12. bis zum 22. Juli medizinische Hilfe im Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos leisten. Gesucht werden Läufer und Sponsoren.

"Wir wollen auf die skandalöse Situation in den Lagern an den Außengrenzen Europas aufmerksam machen und gleichzeitig etwas Konstruktives tun", heißt es in einem Aufruf der Osnabrücker Gruppe, die den Flüchtlingen sichere Häfen am Mittelmee