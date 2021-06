1981 gründete Gisbert Komlóssy das Medienvertriebsunternehmen intan in Osnabrück. Seit 1990 sitzt die Firma am Blumenhaller Weg.

Hermann Pentermann

Osnabrück. Am Blumenhaller Weg in Osnabrück sitzt die Intan Group – ein Unternehmen, von dem viele Osnabrücker vermutlich noch nie gehört haben, und das obwohl es seit nunmehr 40 Jahren als eines der führenden Medienvertriebsunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gilt.

"Wir fliegen in Osnabrück ein wenig unter dem Radar. Wir treten hier ja nicht groß in Erscheinung, da wir bundesweit arbeiten", sagt Geschäftsführer und Gründer Gisbert Komlóssy. Sein Akzent verrät den 70-Jährigen: Gisbert Komlóssy ist