Fünf Folgen der Hitzewelle in der Region Osnabrück

Wasser hilft Mensch und Tier bei Hitze. Doch zur falschen Zeit eingesetzt kann es für Pflanzen sogar kontraproduktiv sein.

dpa/Rolf Vennenbernd

Osnabrück. Die Region Osnabrück schwitzt. Die Sommerhitze und die damit einhergehende Trockenheit haben erste Folgen für Mensch und Tier in Stadt und Landkreis.

Auf Höchstwerte zwischen 33 und 37 Grad könnte das Thermometer in Osnabrück und im Landkreis klettern, kündigt der DWD an. Welche Auswirkungen hat das in der Region? Und wie kann man sich davor schützen? Eine Übersicht. Die Folgen