Osnabrück. Im Sommer ist eine Abkühlung immer willkommen. Und auch an nicht so heißen Tagen bieten Badeseen Entspannung und zum Teil aufregende Attraktionen. Hier die fünf besten Ziele rund um Osnabrück.

Top 5 für die Ferien Freizeittipps für den Sommer Unter dem Motto "Top 5 für die Ferien" geben wir in einer subjektiven Auswahl der Redaktion jede Menge Freizeittipps - insbesondere für Familien mit Kindern. Damit die schönsten Wochen des Jahres abwechslungsreich und spannend sind. Viel Spaß beim Entdecken!





1. Hertha-See in Hörstel

Hölzel

Der etwa 50.000 Quadratmeter große See ist schon lange eine beliebte Anlaufstelle für Badefreunde. Insbesondere Strandliebhaber kommen auf ihre Kosten, da der schöne Sandstrand flach in den Hertha-See ausläuft. Mit einer mittleren Wassertiefe von 1,3 Meter ist er zudem perfekt für Familien geeignet. Sonnenbrandgefährdete finden in dem lichten Kiefernwald Schatten. Der kleine Spielplatz im Wald, das Beachvolleyballfeld, der Basketball-, Bolz- und Tennisplatz, das Parkschachfeld und die Tischtennisplatten sowie ein großer Indoor-Spielplatz sind im Eintrittspreis enthalten. Wer mag, kann Fahrräder oder auch Kettcars ausleihen. Passend dazu gibt es an der Rezeption kostenlose Radwanderkarten. In den Ferien ist das Restaurant täglich von 8 bis 23 Uhr geöffnet. Wer länger bleiben will, kann sich einen Platz auf dem anliegenden Campingplatz suchen.



Steckbrief

Eintritt: Kinder (0-3 Jahre): kostenlos, Kinder (4-15 Jahre): 1,50 Euro, Erwachsene (ab 16 Jahren): 3 Euro

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 22 Uhr

Internet: www.hertha-see.de





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen





2. Ludwigsee in Melle-Gesmold

Marvin Momberg

Der Ludwigssee in Melle ist etwa 5,5 Hektar groß. Dieser See ist insbesondere durch seinen (mit 90 Zentimetern) sehr flachen Badebereich optimal für Familien. Und die Tiefe des Sees hat noch einen weiteren Vorteil: Das Wasser wärmt sich schneller auf, sodass es angenehm warm ist. Auch bei Anglern ist das Gewässer sehr beliebt. Mit Karpfen, Hechten, Barschen, Forellen und weiteren Fischen bietet der Anglerbereich vielfältige Fangmöglichkeiten. Damit die Fische sich zurückziehen können, ist das Baden nur in Teilen des Sees gestattet. Die Zone in dem das Baden erlaubt ist, ist etwa 80 Meter lang. Die bis zu 30 Meter breite Liegewiese bietet genug Platz zum Sonnen. Die Bäume auf dem Gebiet des Sees spenden zudem ausreichend Schatten. Auch der Ludwigsee ist Teil eines Campingplatzes.

Steckbrief

Eintritt: Kinder: 2 Euro, Erwachsene: 3 Euro

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: ab 9 Uhr, Samstag, Sonntag: ab 10 Uhr

Internet: www.camping-ludwigsee.de

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

3. Feldmarksee bei Sassenberg

Guido Kirchner/dpa

Im Zentrum des Erholungsgebietes Feldmark bei Sassenberg liegt der etwa 15 Hektar große Feldmarksee. Und bietet eine Menge Möglichkeiten zur Erholung in den Urlaubstagen: Eine Vogelschutzinsel, ein idyllischer Sandstrand und weitläufige Liegewiesen lassen die Herzen von Naturfreunden höher schlagen. In der abgetrennten Badezone sorgen eine Schwimmeisterin sowie Rettungsschwimmer der DLRG für die Sicherheit der Besucher. Das Erholungsgebiet bietet neben einem ausgedehnten Wanderwegenetz auch eine Trimmstrecke, einen Abenteuerspielplatz, ein Wasserbecken sowie zahlreiche Möglichkeiten für ein Picknick in harmonischer Umgebung. Auch das Grillen ist an den verschiedenen Grillplätzen möglich. Dusch-, Umkleideräume und ein Eiskiosk sind in einem Mehrzweckgebäude vorhanden. Eine vorherige Online-Reservierung ist zwingend erforderlich.

Steckbrief

Eintritt: Kinder (bis 18 Jahre): 1,50 Euro, Erwachsene (ab 18 Jahre): 3 Euro



Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 20 Uhr, ab September: Montag bis Freitag: 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag: 10 bis 18 Uhr

Internet: www.sassenberg.de

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

4. Buddenkuhle bei Ladbergen

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der Baggersee Buddenkuhle ist etwa 9 Hektar groß. Der Zugang zum Badebereich erfolgt zwar über den anliegenden Regenbogen-Campingplatz, ist jedoch für Jedermann geöffnet. Gegen einen Eintrittspreis von 2,50 Euro pro Kind und 3,50 Euro pro Erwachsenen wird das Baden von einer professionellen Badeaufsicht beobachtet, sodass man sich beruhigt abkühlen kann. Die auf dem Campingplatz gelegenen Sanitäranlagen, Spielplätze sowie Gastronomie können auch von Nicht-Campern genutzt werden. Der Freund auf vier Pfoten muss jedoch zu Hause bleiben – Hunde sind an der Buddenkuhle nicht gestattet. Für Angler bietet der See mit Aalen, Aland, Barschen, Hechten, Karpfen, Regenbogenforellen, Rotaugen, Rotfedern, Schleien, Seesaiblingen, Stören und Zandern eine große Anzahl an Fischarten. Eine vorherige Online-Registrierung ist zwingend erforderlich.

Steckbrief

Eintritt: Kinder (0-3 Jahre): kostenlos, Kinder (4-12 Jahre): 2,50 Euro, Erwachsene: 3,50 Euro

Öffnungszeiten: täglich ab 8 Uhr

Internet: www.regenbogen.ag/badesee

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

5. Attersee in Osnabrück

Gert Westdörp

Beim Bau der Bundesautobahn 1 („Hansalinie“) ist durch den Sandabbau der Attersee entstanden. Der See liegt im Osnabrücker Stadtteil Atter, direkt an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Der etwa sechs Hektar große See wird hauptsächlich als Badesee genutzt. Gerade als Alternative zum wenige Kilometer entfernten Rubbenbruchsee, in dem das Baden nicht erlaubt ist, ist der Attersee beliebt. Um den See befindet sich ein etwa 20 Hektar großes Camping- und Freizeitgelände. Neben knapp 300 Camping-Plätzen, Wanderwegen, einem Naturfreibad, einem Ruder- und Tretbootverleih, einer Minigolfanlage, einem Modellbootssteg, Tischtennisplatten und einem Kinderspielplatz bietet das Umfeld des Sees auch Kegelbahnen. Eine vorherige Anmeldung und ein aktueller Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden) sind zwingend erforderlich.

Steckbrief

Eintritt: 3 Euro

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 20 Uhr

Internet: www.attersee.campbullerby.de

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Hinweis: Je nach Infektionslage gelten an den verschiedenen Badeseen bestimmte Corona-Regeln. Es wird empfohlen sich vor der Anreise auf der jeweiligen Webseite der Betreiber zu informieren.

Mehr lesen: Weitere Badeseen rund um Osnabrück finden Sie hier: Das sind die fünf schönsten Badeseen nördlich von Osnabrück.