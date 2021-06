Leysieffer zieht um ins ehemalige "La Vie" am Osnabrücker Rathaus

Leysieffer will das Haus Tenge (ehemals "La Vie") an der Krahnstraße zum "Haus der Genusskultur" machen.

Michael Gründel

Osnabrück. Leysieffer kappt seine Wurzeln: Die neuen Eigentümer des Osnabrücker Traditionsunternehmens verlassen das Leysieffer-Stammhaus an der Krahnstraße und ziehen um in das Haus Tenge – wo einst Sternekoch Thomas Bühner im "La Vie" servierte. Am Montag geht das Licht aus im Stammhaus.

Das Haus Krahnstraße 41 ist die Keimzelle des Unternehmens. Hier eröffnete Ulrich Leysieffer 1909 ein Konditoreigeschäft. Das Café mit dem besonderen Ruf und Flair stand auch in der schwersten Krise während des Insolvenzverfahrens 2019 gewi