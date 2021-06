Am Marienhospital erhalten werdende Eltern Online-Einblicke und eine Chatmöglichkeit. Das Projekt stellte das Team um Chefarzt Dr. Götz Menke (dritter von links) jetzt vor.

Marienhospital Osnabrück

Osnabrück. Am heimischen PC schon mal einen Blick in den Kreißsaal werfen? Am Marienhospital Osnabrück der Niels-Stensen-Kliniken ist das nun möglich. Am 24. Juni lädt der erste digitale Kreißsaal der Region werdende Eltern ein.

Der digitale Kreißsaal soll werdenden Eltern mittels einer digitalen Führung Einblicke in die Geburtshilfe am MHO geben, heißt es in einer Pressemitteilung des MHO. Über eine Chatfunktion werden Gespräche mit Experten wie zum Beispiel Chefa