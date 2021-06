Volle Biergärten in Osnabrück: Teilweise bis zu einer Stunde Wartezeit

Kein Platz mehr frei: So wie hier am Extrablatt am Jürgensort sieht es derzeit in vielen Osnabrücker Lokalen aus.

Michael Gründel

Osnabrück. Das gute Wetter, die niedrigen Inzidenzzahlen und die lange Zeit der Entbehrung treiben die Menschen in die Außengastronomie. In der Osnabrücker Innenstadt ist es teilweise gar nicht so leicht, noch einen Platz zu ergattern.

Nach dem Stillstand im Lockdown bewegt sich nun einiges bei den Osnabrücker Gastronomen. Die Leute stürmen in die Biergärten. Nuno Barros, Betriebsleiter des Extrablatts und des Cafés Bar Celona, berichtet, dass seine Gäste teilweise eine S