Das Mais-Labyrinth in Nahne war Inspiration für Autor Ingo Ebert

Das Mais-Labyrinth am Hof Hauswöhrmann hat Ingo Ebert zu einem Kinderbuch inspiriert.

Jörn Martens

Osnabrück. Das Mais-Labyrinth am Hof Hauswörmannsweg diente Ingo Ebert als Inspiration für ein Kinderbuch. Es ist eine Geschichte, die sich in Osnabrück abspielt und eine Osnabrücker Produktion ist.

Von den Bergen zur See nach Osnabrück führte der Weg des 55-jährigen Ingo Ebert. Geboren wurde er im Harz, vier Jahre lang fuhr er mit der Volksmarine zur See und 2003 landete er schließlich in Osnabrück. Hier arbeitet er als Reiseverkehrsk