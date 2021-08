Idyllische Wasserflächen mitten in der Stadt: Auch das bietet der Bürgerpark in Osnabrück. (Archivbild)

David Ebener

Osnabrück. Was gibt es bei gutem Wetter Schöneres, als in der Sonne zu sitzen und die Natur zu genießen? Am besten geht das in den vielen Parks und Gärten in Osnabrück. Hier die Top-Orte und ein Geheimtipp.

1. Wasserpark am Westerberg Thomas Osterfeld Der Wasserpark in Osnabrück soll als Naherholungsoase für Bewohner des benachbarten Siedlungsgebietes sowie für Besucher dienen. (Archivbild) Der Wasserpark im