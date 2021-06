Die Fugen zwischen den Betonplatten der Vehrter Landstraße erzeugen beim Befahren ein rhythmisches Geräusch. Die Anwohner warten seit Jahren auf die versprochene Sanierung der Panzerstraße. Übrigens: Das Foto stammt aus dem Jahr 2004. (Archivfoto)

Michael Hehmann

Osnabrück. Der Ausbau kommt. Ganz sicher. Jetzt aber wirklich. Spätestens 2020 geht es los: Die Anlieger der Vehrter Landstraße in Osnabrück hören diese Versprechen seit Jahren. Jetzt wurde bekannt: Der Ausbau soll noch mal verschoben werden.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Susanne Hambürger dos Reis musste in der Sitzung des Finanzausschusses am Dienstagabend an sich halten, um sich nicht völlig in Rage zu reden. Zwölf scharfe Fragen zum Ausbau der Vehrter Landstraße warf sie der