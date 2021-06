Das Culina war Bistro, Bar, Café – und ein zentral gelegener Ort für die Mittagspause in der Osnabrücker Innenstadt.

Corinna Berghahn

Osnabrück. Bistro, Bar, Café – und ein zentral gelegener Ort für die Mittagspause in der Osnabrücker Innenstadt: Das Culina befindet sich seit vielen Jahren im Möser-Carré an der Ecke Möser-/Wittekindstraße. Seit dem Lockdown im Winter 2020 sind die Türen allerdings geschlossen.

"Die Culina GmbH wird das Culina vorläufig nicht wiedereröffnen. Es geht in eine kreative Pause", schreibt Thomas Schmidt-Benkowitz, Geschäftsführer der GmbH, in einer Mitteilung an unsere Redaktion. 2006 wurde das Möser-Carré eingeweiht, w