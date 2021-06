Ufo-Bilder – hier ein Beispiel aus den frühen 2000ern – sorgen immer wieder für Wirbel. Zuletzt hatte das US-Militär Aufnahmen von mysteriösen Objekten veröffentlicht

imago images/Friedrich Stark

Osnabrück. Was weiß die US-Regierung über Ufos? Ein Bericht des Pentagon soll Ende Juni Klarheit bringen. Es wäre fast ein bisschen schade darum – denn die Faszination an unbekannten Flugobjekten liegt doch gerade im Rätselhaften und darin, dass die hellen Lichter zu den unmöglichsten Zeiten an den unmöglichsten Orten auftreten. Selbst über Osnabrück wurden schon Ufos gesichtet.

Die Ufo-Szene hatte es zuletzt nicht leichter. In Osnabrück ist sie derzeit quasi nicht-existent. Wer im Internet nach Ufos und Osnabrück sucht, der findet zunächst Einträge über die Unabhängige Fraktion Osnabrück, den Verein Ultimate Frisb