Public Viewing im Osnabrücker Balou: So verfolgten Fans das erste Deutschland-Spiel

Deutschland gegen Frankreich: Das EM-Spiel verfolgen zahlreiche Fans beim Public Viewing im Balou.

Hermann Pentermann

Osnabrück. Zum ersten EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend hatte das Balou in Osnabrück zum Public Viewing geladen. Die Tische waren dabei schon lange vor Spielbeginn voll besetzt. So erlebten die Besucher und das Team den Abend.

Der Anblick war noch ein wenig ungewohnt an diesem Dienstagabend, 15. Juni 2021. An voll besetzten Tischen saßen Menschen in Deutschlandtrikots, tranken Bier, plauderten. Sogar ein Frankreich-Fan befand sich unter den Zuschauern. Vorfreude