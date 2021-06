Osnabrück. Durch den Greensill-Skandal hat die Stadt Osnabrück 14 Millionen Euro verloren. Das Budget der Stiftung sozial Bedürftiger war ein Teil davon. Der 1. OSC Eddie the Eagle hat sich entschlossen, den Verlust der Stiftung auszugleichen.

Finanzielle Unterstützung für Jugendzentren

Mit hohen Zinsversprechen hat die Greensill-Bank AG viele Sparer als Anleger hinzugewonnen. Unter anderem die Stadt Osnabrück hat einen Teil ihres Budgets bei dem Finanzdienstleister angelegt – insgesamt 14 Millionen Euro. Anfang März dann der Schock: Das Risiko hat sich als zu groß herausgestellt, Greensill ist insolvent , das Geld ist weg. Das Kapital der Stiftung sozial Bedürftiger war ein Teil der Millionen-Miese . Die Stiftung finanziert Sport- und Jugendfreizeiten in Osnabrück. Der 1. Osnabrücker Skiclub Eddie the Eagle hat sich entschlossen, das verlorene Geld der Stiftung auszugleichen – insgesamt 13.900 Euro. Das ist die größte Summe, die der Club bisher zur Verfügung gestellt hat.

Alles Begann mit einer Whats-App-Nachricht, die der stellvertretende Vorsitzende des Clubs, Peter Band, an den Vorsitzenden Michael de Vries sendete. Band hatte von dem Verlust des Kapitals der Stiftung gelesen, und der Verein entschloss sich schließlich, das verlorene Geld zu ersetzen. „Wir wollten etwas zurückgeben. Das Ziel ist dabei die Inklusion aller", erklärt de Vries die Motivation. „Wir haben gefragt, wo Sportbedarf fehlt und das wollten wir ausgleichen", ergänzt Band. Am Ende standen sechs Jugendzentren in der Stadt Osnabrück als Begünstigte fest. „Jugendzentren sind Orte, wo Kinder gehört werden. Sie sind eine gute Hilfe für Familien in finanziellen Notlagen", begründet de Vries die Wahl.



Kinder bestimmten über Spendennutzung

Doch nicht der Verein oder die Behörden haben entschieden, was benötigt wird – sondern die Kinder selbst. „Wir haben die Kinder gefragt: Was wünscht ihr euch?", erklärt die Leiterin des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Osnabrück, Kerstin Schlüter. Raus kamen dabei viele verschiedene Sportwaren, beispielsweise Tischtennisplatten, ein Trampolin oder Skateboards. Die Hilfe könne einen großen Anteil an der Inklusion finanziell abgeschlagener Familien haben und werde dringend benötigt. „Diese Gelder haben wir als Stadt nicht", erklärt Schlüter die Finanzsituation in der sowieso schon knappen Stadtkasse. Bei der Beschaffung der Wunschwaren hat L&T geholfen. „Die Mitarbeiter waren sehr engagiert", freut sich Peter Band.

Maximilian Gang

Inklusion durch Sport

Der 1. Osnabrücker Skiclub Eddie the Eagle ist eine ursprünglich von sieben Unternehmern aus Stadt und Landkreis Osnabrück gegründete Gemeinschaft. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht „Kindern und Jugendlichen sportlichen Aufwind zu geben", heißt es auf der Webseite des Vereins. Mittlerweile umfasst der Club etwa 75 Mitglieder. Der sportliche Aufwind war auch bei der Namensfindung entscheidend. Michael Edwards, besser bekannt als Eddie the Eagle, ist ein ehemaliger Olympionike im Skispringen, der aufgrund seiner Zielstrebigkeit einen Kult-Status in der Welt des Sports erlangt hat – trotz dürftiger Ergebnisse. „Eddie the Eagle war sportlich sehr engagiert und hat es geschafft sich damit in die Gesellschaft zu integrieren. Der Club will Kinder durch Sport integrieren“, erklärt de Vries. „Nur so gelingt das gesellschaftliche Zusammenleben."