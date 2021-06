Konflikt um Kita-Kosten im Landkreis Osnabrück: Das steht in der Mail der Landrätin

Osnabrücks Landrätin Anna Kebschull hat einen Vorschlag zur Lösung des Konflikts um Kita-Kosten an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden geschickt.

Andrea Warnecke/dpa

Osnabrück. In einer Mail an die Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeister im Landkreis Osnabrück hat Landrätin Anna Kebschull einen „abgestimmten, gemeinsamen Beschlussvorschlag“ von kreisangehörigen Kommunen und Kreisverwaltung angekündigt. So sieht ihr Vorschlag aus.

Wirklich einig sind sich Kreis und kreisangehörige Kommunen bei der Verteilung der Kosten für die Kinderbetreuung bislang nicht geworden. Sie ist eigentlich eine Aufgabe des Kreises, die faktisch aber von den Kommunen vor Ort wahr