Osnabrück. Gleich drei Studenten des Instituts für Musik (IfM) der Hochschule Osnabrück konnten beim Bundeswettbewerb Gesang Preise gewinnen, der dieses Jahr in den Kategorien Musical und Chanson ausgetragen wurde.

Dominik Räk gewann den 1. Förderpreis, konnte also den Wettbewerb für Teilnehmer unter 22 Jahren für sich entscheiden, Frederik Stuhllemmer gewann im Hauptwettbewerb den 3. und Annemarie Purkert den 2. Preis, beide in der Kategorie Musical, denn die Kategorie Chanson wird gesondert ausgetragen.

Was muss man können, um zu gewinnen? Gut singen, klar, aber das ist nicht alles. „Man muss den Song darstellen, gut verkaufen und die Leute unterhalten“, so Annemarie Purkert. Dazu gehört bei Musicaldarstellern immer auch Tanz und Schauspiel. Und dann muss man auch etwas Glück haben und den Geschmack der Jury treffen, zu der etwa Bodo Wartke gehörte.

André Leander Bertholdt

Annemarie Purkert ist erst im zweiten Semester, hat also den größten Teil ihrer Ausbildung noch vor sich. „Ich hab auch noch ganz viel zu lernen“, meint sie selbst. Bei unserem Anruf ist sie denn auch bereits wieder in der Hochschule, üben. Sie habe zwar schon als Kind die Gelegenheit gehabt, bei einem Laienmusical mitzuspielen, dann aber erst relativ spät die Laufbahn als Musicaldarstellerin in Angriff genommen.

Dennoch hat sie vor zwei Jahren schon einmal an dem Wettbewerb teilgenommen und kam auch da schon bis in die Finalrunde. „Ich habe damals vom Feedback viel gelernt und wollte es unbedingt nochmal machen.“ Ihr Vorteil diesmal: Sie konnte mit mehreren Gesangs-, Tanz- und Schauspiellehrern ihren Vortrag perfektionieren.

Vorrunden fanden nur online statt

Corona hat den Wettbewerb ziemlich durcheinander gewirbelt: Die Vorrunden, von denen vor zwei Jahren auch eine in Osnabrück ausgetragen wurde, fanden nur online statt. „Das Finale war diesmal im Foyer der Deutschen Oper Berlin, es war eine kleinere Jury, und die Maske durfte man erst kurz vor dem Auftritt absetzen“, so Annemarie Purkert. Die Vorbereitung dagegen sei recht gut möglich gewesen: „Gesangsunterricht findet ja trotzdem statt.“

Zu ihren Zielen sagt die Sängerin: „Ich möchte meinen Abschluss machen und dann so tolle Rollen wie möglich spielen und mich ausprobieren.“

Freude beim Dekan

Das sollte klappen, wenn Sascha Wienhausen recht hat. Wer bei diesem größten Wettbewerb Europas im Bereich Musical so erfolgreich abschneide, der werde fast sicher später auch gut im Geschäft sein, so der Dekan des IfM. Er freut sich über den Erfolg der Osnabrücker Teilnehmer und sieht ihn natürlich auch als Bestätigung für das IfM: „So viele hochkarätige Preise sind noch nie nach Osnabrück gegangen.“

Institut für Musik

Eine Musical-Ausbildung werde zwar insgesamt nur an fünf Standorten im deutschsprachigen Raum überhaupt angeboten, an den Musikhochschulen in der Regel nicht. Und dennoch: Nach München etwa sei dieses Jahr gar kein Preis gegangen, nach Essen nur ein kleiner Sonderpreis. Und im RBB wurden Berlin und Osnabrück als die beiden wichtigsten Ausbildungsstätten genannt.