Am Montag und am Wochenende lief es noch rund im Impfzentrum Osnabrück – doch seit Dienstag gibt es auch hier technische Probleme, so dass derzeit kein digitaler Impfnachweis ausgestellt werden kann.

Michael Gründel

Osnabrück. Der Probebetrieb läuft noch nicht rund. Das Land Niedersachsen hat den Dienstleister des Bundesgesundheitsministeriums bereits auf die Probleme aufmerksam gemacht.

Der Testlauf zur Ausstellung digitaler Impfnachweise über die Impfzentren in Niedersachsen funktioniert offenbar noch längst nicht reibungslos. So gab es bereits am Montag in den Impfzentren im Landkreis Osnabrück technische Probleme, die m