Ein langer, lärmgeschützter Bahnsteig für den Haller Willem, dazu ein Unterstand und ein Fahrkartenautomat: So soll die neue Bahnstation Osnabrück-Rosenplatz (hier eine Computergrafik) nach ihrer Fertigstellung 2024 aussehen.

Emch + Berger Projekt GmbH

Osnabrück. Züge sollen zwar erst ab Ende 2024 dort halten, doch am Computer ist die Bahnstation Osnabrück-Rosenplatz schon fast fertig. Planer haben jetzt gezeigt, wie der Haltepunkt aussehen soll. Auch wichtige Termine rund um den Neubau stehen.

Die Bahnstation am Rosenplatz wird – wenn alles nach Plan läuft – die vierte in Osnabrück neben dem Hauptbahnhof sowie den Bahnhöfen Altstadt und Sutthausen. In gut dreieinhalb Jahren sollen dort erstmals die Nahverkehrszüge des "Haller Wil