Schlager-Spaßvogel Christian Steiffen will OB in Osnabrück werden

Christian Steiffen alias Hardy Schwetter auf seiner Tour "Gott Of Schlager" im Rosenhof Osnabrück. Das Foto entstand im Februar 2019.

David Ebener

Osnabrück. Er meint es ernst: Schlagersänger Christian Steiffen (50) will erneut für die Oberbürgermeisterwahl in Osnabrück kandidieren. 2013 war er gescheitert – mit einem Achtungserfolg.

Der selbsternannte "Gott of Schlager" (so der Titel seiner aktuellen Tour) hat seine Fans auf Facebook dazu aufgerufen, für ihn Unterschriften zu sammeln. Um bei der Oberbürgermeisterwahl am 12. September 2021 als unabhängiger Kan