Der Bahnhalt Osnabrück-Altstadt präsentiert sich in einem "beklagenswerten Zustand", findet der Fahrgastverband Pro Bahn.

David Ebener

Osnabrück. Schimmel an der Decke, kaputte Lampen, bröckelnde Mauern und Wände: Der Bahnhof Osnabrück-Altstadt (früher Hasetor) zeige sich zum 125-jährigen Bestehen in einem "beklagenswerten Zustand", kritisiert der Fahrgastverband Pro Bahn. Die beiden Eigentümer der Station – Stadtwerke und DB – reagieren.

„Osnabrück Altstadt“ steht zwar erst seit Dezember 2009 auf den Stationsschildern. Doch der erste Zug hielt bereits am 14. Juni 1896 im damaligen „Hasethorbahnhof“ – also vor genau 125 Jahren. Gut in Schuss präsentiert sich der Haltepu