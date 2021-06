Es wird heiß in Osnabrück und dem Emsland – mit allem, was dazu gehört

Die Stadt Osnabrück sowie die Landkreise Osnabrück und Emsland erwartet die erste große Hitze des Jahres.

Jörn Martens

Osnabrück. In den nächsten Tagen erwartet uns weiterhin sommerliches Wetter in der Region Osnabrück und dem Landkreis Emsland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Dadurch kann es zu Sommergewittern kommen.

Heiße Aussichten liefert der DWD für die kommende Woche: Am Dienstag erwartet man noch eine Temperatur von 23 Grad mit ein paar Wolken am Vormittag. Bereits am Mittwoch klettern die Temperaturen auf 30 Grad. Ein Hochdruckgebiet liefert dazu