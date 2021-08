"Man kann viel draußen sein und lernt die Region wirklich kennen", sagt Monique van Dijk über ihren Job.

Michael Gründel

Tecklenburg. Wie ist es, mit Schafen durch das Tecklenburger Land zu ziehen? Monique van Dijk vom Frecklinghof berichtet von ihrem Alltag mit mehr als 400 Tieren.

"Das Schöne an dem Job ist der Umgang mit den Tieren. Wie sie die Flächen abweiden und so schön zurücklassen", sagt Monique van Dijk vom Frecklinghof in Tecklenburg. Sie steht auf der Weide zwischen den 200 Mutterschafen und deren 240 Lämme