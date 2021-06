Am vergangenen Mittwoch hat der Osnabrücker Zoll Gebäudereinigungsunternehmen in unserer Region in den Fokus genommen.

Hauptzollamt Osnabrück

Osnabrück. Am vergangenen Mittwoch hat der Osnabrücker Zoll Gebäudereinigungsunternehmen in unserer Region in den Fokus genommen. In 22 Fällen stellte er "Unstimmigkeiten" fest.

39 Mitarbeiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts hatten in ihrem Bezirk 36 Objekte und die dortigen 220 Arbeitnehmer überprüft. In 22 Fällen seien die Beamten auf "Unstimmigkeiten" gestoßen, die einer "weiteren Prüfung bed