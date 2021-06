Ein betrunkener 38-Jähriger aus Osnabrück hat in der Nacht zu Sonntag gleich mehrere Straftaten begangen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Ein betrunkener Autofahrer wurde in der Nacht zu Sonntag in Osnabrück gestoppt, nachdem er deutlich zu schnell und in Schlangenlinien über die Hannoversche Straße fuhr. Bei der Festnahme leistete der 38-Jährige Widerstand.

Nachts um 1:25 Uhr wurde der Polizei über einen Notruf ein schwarzer Audi A5 auf der Hannoverschen Straße gemeldet worden. Zuvor war er den Polizeiangaben zufolge mit mehr als 100 Stundenkilometern gefahren, hatte rote Ampeln missachtet und