Abends noch etwas übrig: So kommen Impfwillige in der Region Osnabrück an einen Termin

Stadt und Landkreis Osnabrück vergeben Termine für übriggebliebenen Impfstoff unterschiedlich. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. In anderen Landkreisen gibt es Apps oder Internetseiten, um übrig gebliebenen Impfstoff vom Tag abends an Impfwillige zu verteilen. In den Impfzentren in Stadt und dem Landkreis Osnabrück wird für spontane Termine anders gearbeitet.

Vor Aufhebung der Priorisierung hat das Impfzentrum in der Osnabrücker Schlosswallhalle bei übriggebliebenen Impfungen gezielt Menschen aus priorisierten Berufsgruppen für einen spontanen Piks kontaktiert. Alles, was übrig war, sei immer na