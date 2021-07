Bei der Aufnahme der letzten Szene legen sich nochmal alle ins Zeug: Die Schüler der Elisabeth-Siegel-Schule stehen in der Projektwoche vor der Kamera.

Michael Gründel

Osnabrück. Viele Jahre lang übten Osnabrücker Schüler gemeinsam mit dem Musiktheater Lupe kleine Theaterstücke ein. Dann kam Corona. Doch langsam, aber sicher kehrt in diesen Wochen wieder so etwas wie Normalität zurück – wie nun auch an der Elisabeth-Siegel-Schule.

Dort gehen kürzlich seltsame Veränderungen vor sich: Ein Schulhof wird zum Schauplatz für eine Verfolgungsjagd, aus dem Grundschulladen wird „Brause-Kalles Kiosk“ und der Chemieraum wird zum Labor eines Bösewichts. Dahinter stecken das frei